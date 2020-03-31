Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ABD'de evsiz vatandaşların açık otoparklarda karantinaya alınması büyük yankı uyandırdı.

Ölümcül koronavirüs salgını Avrupa'dan sonra ABD'yi de etkisi altına aldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olanların sayısı 143 bini, ölü sayısı ise 2 bini geçti. Ülkede salgından en çok etkilenen şehir New York olsa da, koronavirüs tüm ülkeye yayılmış durumda.

SOSYAL TESİSLER YETERSİZ KALDI

Her geçen gün daha fazla insanın enfekte olduğu ülkede, sağlık kuruluşları yetersiz kalırken, sosyal tesislerde de problemler yaşanıyor. Bunlardan biri de Las Vegas'ta faaliyet gösteren bir evsizler barınağı. Barınakta yaşamını sürdüren evsizlerden birinin, virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, farklı bir uygulamaya geçilmesine neden oldu.

AÇIK OTOPARKTA KARANTİNA

Ölüm vakasının ardından tesiste yaşayan evsizler, binanın otoparkına yerleştirildi. Asfalt zemine serdikleri malzemeler üzerinde yaşayan insanlar burada açık hava karantinasına alındı.