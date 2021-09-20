Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü - Haberler
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Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi Onur Öztürk Hacıosmanoğlu (42), koronavirüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı olunması çağrısı yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi Onur Öztürk Hacıosmanoğlu (42), koronavirüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı olunması çağrısı yaptı. Aşı yaptırmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi ile Eski Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmeciliği yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, koronavirüse yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Hacıosmanoğlu, sağlık durumu ağırlaşınca 4 Eylül'de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşı olmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapıp, 'Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor. Her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs. Kendinizi, ailenizi düşünün ve bir dakika bile kaybetmeden aşı randevusu alın. Çok zor bir illet, her an acı çekerek ölüp, ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler, boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın. Gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde' paylaşımında bulundu. Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, paylaşımının ardından 8 Eylül'de yoğun bakıma alındı ve dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hacıosmanoğlu'nun ölümüyle başta ailesi, arkadaşları olmak üzere Çorlu esnafı büyük üzüntü yaşadı.


Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü

Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü

Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokantacı öldü

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