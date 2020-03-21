Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı çeşitli önlemler alan Bülent Ersoy, Sarıyer'deki lüks evini dezenfekte etmek için 25 bin TL harcadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs Türkiye'ye de bulaştı. 9 kişinin hayatına mal olan virüse karşı geniş önlemler alan Bülent Ersoy, kesenin ağzını açtı.

EVLERDE TEMİZLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından harekete geçen vatandaşlar evlerinde geniş önlemler aldı. Sirkeli ve çamaşırlı sular ile evlerini temizleyen vatandaşların yanı sıra birçok kişi de evlerini dezenfekte ettirmek için çeşitli şirketlerle iletişime geçti. Bunlardan biri de Diva lakaplı Bülent Ersoy oldu.

25 BİN TL HARCADI

Milliyet'te yer alan habere göre: Diva Bülent Ersoy, koronavirüs nedeniyle Sarıyer'deki evini başta aşağıya dezenfekte ettirmek için kesenin ağzını açtı. Yaklaşık 25 bin TL ödediği öğrenilen Bülent Ersoy, evine kapandığı için restoranları ayağına getirtti. Sürekli gittiği kebapçıyı da evine çağıran Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gidecek.