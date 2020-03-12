Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabunla el yıkama mı, kolonya mı? Covid-19'un yayıldığı tüm ülkelerde sabun ve alkol bazlı dezenfektan stokları azalıyor. Peki koronavirüsten korunmak için en etkili yol elleri sabunla yıkamak mı yoksa kolonya ve el temizleme jelleri mi?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için uzmanların en fazla dikkat çektiği önlemlerin başında kişisel hijyen geliyor.

Hastalığın yayıldığı tüm ülkelerde sabun ve alkol bazlı dezenfektan stokları azalıyor. Peki koronavirüsten korunmak için en etkili yol elleri sabunla yıkamak mı yoksa kolonya ve el temizleme jelleri mi? Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com