Koronavirüse karşı evde oturun çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Eser Yenenler, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğu için "Evde keyfim yerinde" adından yeni bir akım başlattı. Oyuncunun akımına Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'dan da destek gecikmedi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye de görülmeye başladı. Virüsün Türkiye'ye geldiğini birçok vakanın olduğunu öğrenen ünlü isimlerde vakitlerini evde geçirmeye başladı. Bunu fırsat bilen Eser Yenenler ise yeni akım başlattı.

DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Berfu Yıldız ile evli olan ve geçtiğimiz Ekim ayında ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Eser Yenenler'de koronavirüs korkusuyla evinden çıkmamaya karar verdi. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek"Koronavirüs salgısını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm" dedi.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK GECİKMEDİ

Yenenler'in paylaşımı sonrasında kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. Arkadaşına paylaşımına cevap veren Oğuzhan Koç "Çağrın aldığımda evde oturuyordum... Ben de bir yapmalıyım dedim ve evde oturmaya devam ettim" derken İbrahim Büyükak da evde olduğunun çağrısını yaptı. Eser Yenenler'in başlattığı akıma Gamze Erçel, Aslı Kızmaz, Zeynep Bastık ve Özlem Ada Şahin olmak üzere pek çok ünlü isimden destek geldi.