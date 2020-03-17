Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
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Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü

Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından İstanbullular toplu taşımayı kullanmak yerine şahsi araçlarıyla trafiğe çıkarken megakentte topluma taşıma kullanım oranı yüzde 44'lere kadar indi.

17.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü

İstanbullular koronavirüse karşı günlük hayatta toplu taşıma yerine özel araçlarıyla trafiğe çıkarken toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44'e düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide görüldü. Ülkenin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanlar da tedbir olarak toplu ortamlarda bulunmaktan kaçınıyor.

TOPLU ULAŞIM KULLANIM ORANI YÜZDE 44'E DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından megakentteki toplu taşıma kullanım oranıyla ilgili şu paylaşımı yaptı "İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı %44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz"

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalığa yakalanan kişi sayısı da 180 bini geçti. Hastalık Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görüldü. Bir haftada ise koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 47'ye yükseldi.

Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü

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Türkiye'de tespit edilen koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü

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