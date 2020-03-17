Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından İstanbullular toplu taşımayı kullanmak yerine şahsi araçlarıyla trafiğe çıkarken megakentte topluma taşıma kullanım oranı yüzde 44'lere kadar indi.

İstanbullular koronavirüse karşı günlük hayatta toplu taşıma yerine özel araçlarıyla trafiğe çıkarken toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44'e düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide görüldü. Ülkenin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanlar da tedbir olarak toplu ortamlarda bulunmaktan kaçınıyor.

TOPLU ULAŞIM KULLANIM ORANI YÜZDE 44'E DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından megakentteki toplu taşıma kullanım oranıyla ilgili şu paylaşımı yaptı "İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı %44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz"