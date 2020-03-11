Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve ilk vakaların üç gün önce görüldüğü Bulgaristan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
8 Mart'ta koronavirüs kaynaklı ilk vakaların tespit edildiği Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığın görüldüğü kişi sayısı ise 120 bini geçti.
BULGARİSTAN'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında hayatını kaybeden kişinin Sofya'da bir hastanede karantina altında olan 66 yaşındaki kadın hasta olduğunu açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin komşularından Bulgaristan, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk vakaların 8 Mart'ta tespit edildiğini açıklamıştı.Dün de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'daki Çin pazarında çalışan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Böylece, Bulgaristan'da vaka sayısı 6'ya ulaşmıştı.
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