Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Kars'ta korona adlı türküsüne klip çekmek isteyen Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, üzerinde bulunduğu eşeğin hareket etmesiyle zor anlar yaşadı. Gülcani, klibini eşek sırtında ancak birkaç deneme sonrası tamamlayabildi.
Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, koronavirüse dikkat çekmek için doğup büyüdüğü köyünde eşek sırtında klip çekmek istedi. Çekimleri defalarca yapılan klip çalışmalarında eşeğin üstünde durmak çok da kolay olmadı. Hem saz çalıp, hem de 'korona' türküsünü seslendiren Arif Gülcani, eşeğin hareket etmesiyle düşme tehlikesi de geçirdi. Zaman zaman eşek, Arif Gülcani'yi farklı yöne götürünce ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Arif Gülcani, eşekten düşme anında ise 'Durdurun bu eşeği' diyerek sazını çekim görevlilerine güçlükle verebildi.
"EŞEKLE KLİP ÇEKİP VİRÜSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"
Koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve evde sıkılan vatandaşlara moral vermek için böyle aktivite gerçekleştirdiğini belirten Aşık Arif Gülcani, "Allah Türkiye'mize zarar vermesin. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüsten bir an önce kurtulmayı rabbimizden diliyorum. Biz de halk ozanları olarak köyümüzde güzel bir klip çekelim dedik. Klipte eşeğim 'Mıstık'la beraber bu virüse dikkat çekmek istedik. Umarım bir mesaj verebilmişizdir" dedi.
Arif Gülcani, koronavirüs salgını için hazırladığı dörtlüğünde şu dizelere yer verdi:
Geziyorum diyar diyar
Olmaz olsun bu korona
Nasıl olayım bak diyor
Olmaz olsun bu korona.
Bu korona bu korona
Gözün kör olsun korona.
İçimizde acımız var
Ayrı ayrı yolcumuz var
Geri gelen hacımız var
Olmaz olsun bu korona.
Ah korona vah korona
Gözün kör olsun korona.
Saracağım bak döşeği
Durduramıyorum eşeği
Kıracağım bak meşeği
Olmaz olsun bu korona.
Bu korona bu korona
Gözün kör olsun korona.
Atıyorum burada nara
Nerem var ki gidem nere
Doktor bulmadı bak çare
Olmaz olsun bu korona.
Bu korona bu korona
Gözün kör olsun korona.
Gülcaniyim ağlıyorum
Kollarımı bağlıyorum
Derde derman arıyorum
Olmaz olsun bu korona.
Bu korona bu korona
Gözün kör olsun korona.
Eşeğim durmaz gidiyor
Bilmem nere götürüyor
Nasıl öylece kaçıyor
Olmaz olsun bu korona.
Bu korona bu korona
Gözün kör olsun korona.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA