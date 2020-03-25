Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı Kars'ta korona adlı türküsüne klip çekmek isteyen Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, üzerinde bulunduğu eşeğin hareket etmesiyle zor anlar yaşadı. Gülcani, klibini eşek sırtında ancak birkaç deneme sonrası tamamlayabildi.

Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, koronavirüse dikkat çekmek için doğup büyüdüğü köyünde eşek sırtında klip çekmek istedi. Çekimleri defalarca yapılan klip çalışmalarında eşeğin üstünde durmak çok da kolay olmadı. Hem saz çalıp, hem de 'korona' türküsünü seslendiren Arif Gülcani, eşeğin hareket etmesiyle düşme tehlikesi de geçirdi. Zaman zaman eşek, Arif Gülcani'yi farklı yöne götürünce ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Arif Gülcani, eşekten düşme anında ise 'Durdurun bu eşeği' diyerek sazını çekim görevlilerine güçlükle verebildi.

"EŞEKLE KLİP ÇEKİP VİRÜSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve evde sıkılan vatandaşlara moral vermek için böyle aktivite gerçekleştirdiğini belirten Aşık Arif Gülcani, "Allah Türkiye'mize zarar vermesin. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüsten bir an önce kurtulmayı rabbimizden diliyorum. Biz de halk ozanları olarak köyümüzde güzel bir klip çekelim dedik. Klipte eşeğim 'Mıstık'la beraber bu virüse dikkat çekmek istedik. Umarım bir mesaj verebilmişizdir" dedi.

Arif Gülcani, koronavirüs salgını için hazırladığı dörtlüğünde şu dizelere yer verdi:

Geziyorum diyar diyar

Olmaz olsun bu korona

Nasıl olayım bak diyor

Olmaz olsun bu korona.

Bu korona bu korona

Gözün kör olsun korona.

İçimizde acımız var

Ayrı ayrı yolcumuz var

Geri gelen hacımız var

Olmaz olsun bu korona.

Ah korona vah korona

Gözün kör olsun korona.

Saracağım bak döşeği

Durduramıyorum eşeği

Kıracağım bak meşeği

Olmaz olsun bu korona.

Bu korona bu korona

Gözün kör olsun korona.

Atıyorum burada nara

Nerem var ki gidem nere

Doktor bulmadı bak çare

Olmaz olsun bu korona.

Bu korona bu korona

Gözün kör olsun korona.

Gülcaniyim ağlıyorum

Kollarımı bağlıyorum

Derde derman arıyorum

Olmaz olsun bu korona.

Bu korona bu korona

Gözün kör olsun korona.

Eşeğim durmaz gidiyor

Bilmem nere götürüyor

Nasıl öylece kaçıyor

Olmaz olsun bu korona.

Bu korona bu korona

Gözün kör olsun korona.

Kaynak: DHA