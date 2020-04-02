Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu Uşak'ta koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri teftiş ederken vatandaşa yönelik tavrıyla tepki çeken Uşak Valisi, suskunluğunu bozdu. Vali Kocabıyık, "Yanlış anlaşılmak beni üzer, kusurumuz varsa affola" dedi.

Kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa yönelik üslubu, kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Görüntülerin yayıldığı andan beri eleştirilerin odağında olan Kocabıyık ise suskunluğunu bozdu ve "Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" şeklinde konuştu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen yasakları kontrol etmek için kent merkezine teftişe çıktı.

SAĞA SOLA BAĞIRIP TALİMATLAR YAĞDIRDI

Ancak teftiş sırasında vatandaşlara sert bir üslupla hitap eden Kocabıyık'ın "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!" diye bağırması dikkat çekti.

KAMUOYUNUN TEPKİSİN ÇEKTİ

Kocabıyık'ın bu tavrı, tüm kamuoyunun tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu hareketleri uygunsuz ve bir valiye yakışıksız bulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Hepimizin hatası olabilir. Biraz tolere edici bakmalıyız" dedi.

VALİ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tartışmaların üzerine suskunluğunu bozan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu. "Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil" diyen Kocabıyık, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum."