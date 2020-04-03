Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil
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Hüseyin Arslan, Magazin

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

03.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:13
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"HERKES GİBİ SABIRLA BEKLİYORUZ"

Arslan yaptığı paylaşımda, "Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, - inanıyoruz, umuyoruz çok yakında - çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DURUMU UMUT VERİCİ AMA STABİL"

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun" dedi.

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

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Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

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