Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi KOCAELİ'de, koronavirüs teşhisiyle tedavi gören bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker (42) yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'de, koronavirüs teşhisiyle tedavi gören bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker (42) yaşamını yitirdi.

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker, geçen günlerde grip şüphesiyle İzmit'te bir hastaneye gitti. Kendisine ilaçlar verilen Sait Murat Teker, durumunun kötüleşmesi üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs teşhisi konulan Sait Murat Teker, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Sait Murat Teker yoğun bakıma alınırken, bu akşam yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Sait Murat Teker'in ölümü üzüntü yarattı. Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık sosyal medya hesabından, Sait Murat Teker'in koronavirüs mücadelesini yenik düştüğünü ifade ederek, "Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cenneti ala olsun inşallah. Rabbim ailesine ve eğitim camiamıza sabır versin" paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA