Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
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Koronavirüs, Sultanbeyli, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetim yapan polis, bir vatandaşı kontrol noktasında durdurdu. Ekipler, şahsın TC kimlik numarasını sistemde sorgulatarak koronavirüs hastası olduğunu tespit etti. Aracından indirilmeyen vatandaş, polis korteji eşliğinde geniş güvenlik önlemleri ile hastaneye götürüldü.

18.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:22
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü

Haberler.com/ Özel haber

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan ekipler, İstanbul Sultanbeyli'de Covid-19 tanısı konulan bir kişiyi durdurdu. Şahsın, sistem üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanmasında koronavirüs olduğunu öğrenen ekipler, vatandaşı geniş güvenlik önlemleri alarak hastaneye götürdü.

SİSTEMDE KORONA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hafta sonu için 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle, polis ekipleri kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan vatandaşlara, kısıtlamadan muaf değillerse para cezası uygulanıyor. Sultanbeyli'de denetim yapan polis, bir aracı durdurarak vatandaşın TC kimlik numarası üzerinden sorgulama gerçekleştirdi. Sistemde koronavirüs hastası olduğu görülen vatandaş, aracından indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK EKİBİ YETİŞEMEYİNCE POLİS KORTEJİ YAPILDI

Sağlık ekiplerinin yoğunluk sebebiyle olay yerine yetişememesi üzerine, aracı içerisinde bekletilen korona hastası adam, polis korteji ile hastaneye götürüldü. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri içerisinde hareket ettiği görüldü.

Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (2)
HALKTAN BİRİ: Bre cahil bre hain bunu ilk uçakla çine gönderin.oksijen israfısı sen insan değilsin
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CANMEN: Bunlar...ne tür bi insan tipi ve genel vijdanları nerededir....?!?
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