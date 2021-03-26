Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer?
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Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer?

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Sağlık

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Aksoy, koronavirüsün etkilerinden biri olan koku ve tat alma kaybıyla ilgili soruları yanıtladı.

Koronavirüse yakalananların en büyük şikayetlerinden biri koku ve tat alma kaybı oluyor. Bazı kişilerde bu durum korona atlatıldıktan sonra da uzun süre devam ediyor.

Koronavirüsün, burun kökünde yer alan koku sinirinin bazı hücrelerinde hasar bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Murat Aksoy, koronayı atlatanlarda yaşanan koku kaybının kalıcı olabileceğine dikkat çekiyor.

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Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer?

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- Ayça Elal
Ayça Elal
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