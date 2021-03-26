Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybı ne zaman geçer?

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu. Aksoy, koronavirüsün etkilerinden biri olan koku ve tat alma kaybıyla ilgili soruları yanıtladı.