Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
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Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Magazin

Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

Acun Ilıcalı, çekimlerinin Dominik'te gerçekleştiği Survivor 2020'nin yarışmacıları için acil durum konseyi düzenleyerek dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize de sıçradığını ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

24.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:25
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 2 aydır dünyadan kopuk bir şekilde Dominik'te olan Survivor yarışmacıları Çin'den dünyaya yayılan 16 bin 500'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs hakkında bilgi verdi. İlk defa duydukları salgın karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacılar, Ilıcalı'ya sorular sorarak durumun iç yüzünü öğrenmeye çalıştı.

"AİLELERİNİZ GÜVENDE VE SAĞLIKLI"

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerinizi tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."

"İNSANLAR EVDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI"

Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Bankalar, marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu"

"DOMİNİK'TE BULUNDUĞUMUZ YERDE VAKA YOK"

Uzun zamandır çekim yaptıkları Dominik'in bulundukları bölgelerinde bir vakanın olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi.

PERVİZ ÇOCUKLARIYLA KONUŞACAK

Herhangi bir yarışmacının ailesinde salgın olmadığını anlatan Ilıcalı, ailelerden gelen taleplerin ardından yarışmacılar ve ailelerin iletişim kurabileceğini söyledi. Öte yandan Ilıcalı, iki çocuğu olan Perviz'in ailesiyle telefonda konuşacağını da sözlerine ekledi.

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADILAR

Yarışmacılarla her türlü bilgiyi paylaşan Acun Ilıcalı, Türkiye'de her akşam sağlık çalışanlarına alkış yapılarak gösterilen desteği unutmadı. Yarışmacılardan da destek isteyen Ilıcalı, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızı alkışladı.

Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

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Yeni tip koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

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