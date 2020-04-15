Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
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İl Sağlık Müdürlüğü, Fahrettin Koca, Ankara, Güncel

Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti

Koronavirüs ile mücadele için kurulan filyasyon sistemi ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde önemli etken. Ankara'da kapılarını basın mensuplarına açan Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi, testi pozitif çıkan vakaların temaslılarını kısa sürede bulup saha ekibini yönlendiriyor. 3 kişilik saha ekibi temaslıları bulup salgının zincirini kırıyor.

15.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, filyasyonun önemine dikkat çekti. Türkiye'de vaka artışının 4'üncü haftada düşüşe geçtiğini ve bunun filyasyon yöntemiyle tarama yapılması sonucu gerçekleştiğini söyleyen Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız Filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar Filyasyon yöntemini uyguladık" ifadelerini kullanmıştı.

FİLYASYON YÖNTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon sisteminin merkezi Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü Numune Yerleşkesinde bulunuyor. Yerleşkedeki Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi'nde, hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 50 kişilik ekip çalışıyor. Merkezdeki görevliler, koronovirüs testi pozitif çıkanlar ve temaslılarını arayarak, adres bilgilerini alıp, saha ekibini yönlendiriyor. Doktor, sağlık personeli ve yardımcı personelden oluşan filyasyon saha ekibi ise gittikleri adreslerde temaslıları tespit ederek, 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını, testi pozitif çıkanların da tedavilerinin yapılmalarını sağlıyor.

"PANDEMİ HASTANESİNE NAKLİNİ SAĞLIYORUZ"

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Çiğdem Şimşek, filyasyonun pozitif vakanın temaslarına yönelik bir saha çalışması olduğuna dikkat çekerek, "Semptomlar görülen kişinin testi pozitif çıktığı andan itibaren Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) vakanın bütün bilgileri düşüyor. Biz HSYS ekranımızda pozitif vaka olarak düştüğünü gördüğümüzde hemen vatandaşımızı arıyoruz. Nerede olduğunu soruyoruz. Durumu hakkında bilgi veriyoruz ve en kısa zamanda ambulansla bir hastaneye yatışını yapacağımızı söyleyip, hazırlıklarını yapması için bir süre tanıyoruz. Daha sonra ambulansla alınarak uygun olan pandemi hastanemize naklini sağlıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınında zinciri kıran sistem filyasyon böyle işliyor

"ANKARA'DA 241 SAHA TİMİ VAR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara toplamında şuan itibarıyla 241 tane saha timi olduğunu bildiren Şimşek, "Bu saha timlerimiz pozitif vakanın temaslılarına ulaşıyorlar. Ekranda sadece birlikte ikamet ettiği var. Annesi, babası, eşi, çocuğu kiminle oturuyorsa onlara ulaşılıyor. Çalışan bir kişiyse iş yeri temaslıları da olacak şüphesiz. Bütün bunları tespit ediyoruz, saha timleriyle onlara ulaşıyoruz. Saha timleri semptomlarının olup olmadığını soruyorlar. Telefon numaralarını bırakıyorlar, bir şikayetleri olduğunda aramaları için. Ama bir de aile hekimlerimiz her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomu olup olmadığını soruyorlar. 14 gün boyunca bu işlem sürüyor. Temaslılardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu şekilde takiplerini yapıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs salgınında zinciri kıran sistem filyasyon böyle işliyor

"SALGININ ZİNCİRİNİ KIRIYORUZ"

Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Teknolog Hasan Hüseyin Zorgül ise kendilerine çağrı geldiği andan itibaren adrese hareket ettiklerini anlatarak, "Gittiğimiz yerde temaslı vakaları tespit ediyoruz. Temaslı vakalarına Bakanlıkça onaylanmış formumuzu doldurtuyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. 14 gün içinde gerek aile hekimleri gerek saha ekipleri tarafından takibi sağlanıyor. Takip bittiği andan itibaren de 14 gün tamamlandıktan sonra da sonlandırıyoruz. Sahadaki son halka biziz. Kişiyle birebir münasebeti olan şahıslar biziz saha ekibi olarak. Sahadaki çalışma çok önemli. Salgını tarif edersek bir zincir olduğunu düşünürsek zincirin bir nevi noktasını kesmiş oluyoruz. Sahadaki evi izole ederek yakınlarının temaslarını izole ederek 'siz evinizden çıkmayın' diyoruz. Salgının bir nevi zincirini koparmış oluyoruz. Böylece temaslı sayısı azaldığı sürece vaka sayımızın da azalacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti

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