Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
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Koronavirüs, Adli Tıp, Tayland, Dünya, Güncel

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı

Tayland'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden bir hastanın cansız bedenden, bir adli tıp uzmanına koronavirüs bulaştı. Dünyada ilk kez bir ölüden koronavirüs bulaşmış oldu.

14.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:55
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bini aştı. Tayland'da yaşanan bir olay ise koronavirüsle ilgili endişelerin artmasıne neden oldu. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden birinden, bir başkasına virüs bulaştı.

İLK KEZ BİR ÖLÜDEN BULAŞTI

BuzzFeed'de yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına koronavirüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜ BEDENDE NE KADAR YAŞADIĞI BELLİ DEĞİL?

Kovid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

CENAZELERLE İLGİLENENLER KORUNMALI

Haberde görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen kişilerin de korunması gerektiğini belirtti. Uzmanlar canlı ya da ölü farketmeksizin bir koronavirüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak adına koruyucu ekipman kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
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Dünya Manşet

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