Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor

Çin Tarım Bakanlığı, et için yetiştirilen hayvanlar listesi yayımladı ve köpekler bu listenin dışında tutuldu. Taslak metinde köpekler evcil hayvan kategorisinde yer aldı.

10.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:27
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor

Çin hükûmeti ülkede köpek eti yenmesinin yasaklanacağının sinyalini verdi. Çin Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan taslak "Et için yetiştirilen hayvanlar" listesinde köpeklerin yasaklı olduğu belirtildi. Bakanlık, karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", hayvan hakları konusundaki endişeleri" ve hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını gösterdi.

KÖPEKLER ARTIK EVCİL HAYVAN KATEGORİSİNDE

Taslak listede köpekler "besi hayvan" olarak değil, "evcil hayvan" olarak yer aldı. Geçen günlerde Şenzen, Çin'de köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir oldu.

"İLK DEFA SİNYALİ VERİLİYOR"

The Guardian'a konuşan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'ın uluslararası direktörü Paul Littlefair, "İlk defa bir bakanlık köpeklerin yiyecek olmayacağının sinyalini veriyor. Bu diğer yerel yönetimlere Şenzen'i takip etme kapısını açıyor" dedi.

Taslak liste resmileşene kadar, karar geçerli olmayacak.

Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor

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Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
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