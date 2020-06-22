Koronavirüs Oyunu Çıktı: Coronavirus Quarantine Simulator Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken tam da bu konuyu ele alan bir oyun çıktı. Bağımsız geliştirici Fancy + Punk, koronavirüs oyunu geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken tam da bu konuyu ele alan bir oyun çıktı. Bağımsız geliştirici Fancy + Punk, koronavirüs oyunu geliştirdi. Coronavirus Quarantine Simulator ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Oyunu Yoğun İlgi Görüyor

Oyuncular, yeni tip koronavirüs stresi ile başa çıkmak için video oyunları oynamayı tercih ediyor. Fancy + Punk, bu durumu göz önünde bulundurarak bir video oyunu geliştirdi. Coronavirus Quarantine Simulator, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanların uyması gereken kuralları öğretiyor.

Coronavirus Quarantine Simulator'da tıpkı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde olduğu gibi sosyal mesafeye dikkat etmeli, ellerinizi düzgün bir şekilde yıkamalı ve yüzünüze dokunmaktan kaçınmalısınız.

Coronavirus Quarantine Simulator, aslında yeni tip koronavirüs salgını sürecindeki insanların hayatını anlatıyor. Vaktinizin büyük bir kısmını evde geçtiği Coronavirus Quarantine Simulator'da yemek yapabilmek için markete gitmeniz gerekiyor. Markette ürünleri alırken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelisiniz.

PC platformuna çıkışını gerçekleştiren Coronavirus Quarantine Simulator'a Steam üzerinden erişebilirsiniz. Normalde 6,20 TL fiyat etiketine sahip olan Coronavirus Quarantine Simulator, şu anda yüzde 25 indirim sayesinde 4,65 TL'ye satılıyor. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan Coronavirus Quarantine Simulator'u deneyebilirsiniz.

Düşük donanım gereksinimi ile dikkat çeken Coronavirus Quarantine Simulator minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: 2.2Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce 7800 GT veya daha iyi bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 700 MB kullanılabilir alan

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 21 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 187.685 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.950'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 160.240 olarak açıklandı.