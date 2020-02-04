Koronavirüs: On binlerce evcil hayvan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya
Haberler » Dünya » Koronavirüs: On binlerce evcil hayvan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya - Haberler

Koronavirüs: On binlerce evcil hayvan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

Çin'de faaliyet gösteren hayvan hakları koruma dernekleri koronavirüs salgını öncesi kentten çıkan ve tekrar dönemeyen insanların evlerinde mahsur kalan evcil hayvanların açıklıktan ölme riski ile karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulunuyor

04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:38
Koronavirüs: On binlerce evcil hayvan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kentteki on binlerce evcil hayvanın ölümüne sebep olabilir.


Çin'de faaliyet gösteren hayvan hakları koruma dernekleri, koronavirüs salgını öncesi kentten çıkan ve tekrar dönemeyen insanların evlerinde mahsur kalan evcil hayvanların açıklıktan ölebileceği uyarısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler