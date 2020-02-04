Koronavirüs: On binlerce evcil hayvan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya
Çin'de faaliyet gösteren hayvan hakları koruma dernekleri koronavirüs salgını öncesi kentten çıkan ve tekrar dönemeyen insanların evlerinde mahsur kalan evcil hayvanların açıklıktan ölme riski ile karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulunuyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kentteki on binlerce evcil hayvanın ölümüne sebep olabilir.
Çin'de faaliyet gösteren hayvan hakları koruma dernekleri, koronavirüs salgını öncesi kentten çıkan ve tekrar dönemeyen insanların evlerinde mahsur kalan evcil hayvanların açıklıktan ölebileceği uyarısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle