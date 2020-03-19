Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ünlü isim gibi kendisini eve kapattı. Instagram hesabından ev halini sevenlerinin beğenisine sunan Tilki, takipçilerine "Evde kalın" çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve kısa bir süre önce "Yalan" adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı Aleyna Tilki, pek çok ünlü gibi kendisini eve kapattı.

Sosyal medya hesabından karantina ile ilgili paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu ve "evde kal" çağrısında bulundu. Genç şarkıcının paylaşımına 153 bin beğeni ve 3 binin üzerinde yorum geldi.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara,'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini. Onca zulmü,savaşı,açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor.Cezamızı hepberaber çekeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.