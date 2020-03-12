Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Dünyaya korku salan koronavirüs salgını insanlara ilginç şeyler yaptırmaya başladı. İtalya'da bir adam insanların yanına yaklaşmasını engellemek için bir metre çapında ahşap bir çemberle sokaklarda dolaşmaya başladı.

Dünyada 5 bine yakın insanın ölmesine neden olan koronavirüse yakalananlar ölmekten, yakalanmayanlar da virüsü kapmaktan korkuyor. Bu korlu insanlara oldukça ilginç şeyler yaptırıyor.

BİR KİŞİ AHŞAP ÇEMBERLE ROMA'DA DOLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına göre öksüren ve hapşıran kişilere bir metreden yakın durmamak gerekiyor. Bu uyarıları dikkate alan bir adam bir metre yarı çapında çemberle Roma sokaklarında dolaşmaya başladı. Şaşkın bakışlara aldırmayan adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

İTALYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 837'YE YÜKSELDİ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Borrelli'nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

1028 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Borrelli, dün 1004 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 41 kişi daha artarak 1045'e çıktığını söyledi. Bugün yaşamını yitirenlerin yaş dağılımlarına ilişkin bilgi de veren Borelli, ölenlerin yüzde 2'sinin 50-60 yaş arasında, geri kalanının ise 60 yaş üstü ve çeşitli patolojik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu ifade etti.