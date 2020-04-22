Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
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Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 yaşındaki genç bir kadın, koronavirüs hastası olduğunu gizleyerek doğuma girdi. Kadın, doğumun ardından koronavirüs hastası olduğunun anlaşılması üzerine tedavi altına alındı.

22.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:45
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, doğum sancısının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve koronavirüs hastası olduğunu gizleyen N.Ü. (22), doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

BEBEĞİN KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Gebze'de, iddiaya göre A.D. ile dini nikahlı hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinde A.D.'nin sonucu negatif, N.Ü.'nün ise pozitif çıktı. N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı. N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden koronavirüs hastası olduğunu gizledi.

TEDAVİYE ALINDI

Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren 22 yaşındaki genç kadın, koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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