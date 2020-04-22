Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son dakika: ABD'de koronavirüsten 45 binden fazla kişi hayatını kaybederken Donald Trump İran'ı tehdit etmekle meşgul. Trump, donanmaya İran tacizine uğramaları durumunda vur emri verdi. ABD Başkanı açıklamayı kişisel Twitter hesabından yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen koronavirüs 4,5 ayda tüm dünyayı ele geçirdi. Ülkeler virüse karşı çaresiz kalırken adeta hayat durdu. Liderlerin gündeminin büyük çoğunluğunu bu salgın almasına rağmen Donald Trump şaşırtmaya devam ediyor.

"İMHA ETME EMRİ VERDİM"

Trump, her zaman olduğu gibi yine Amerika'da sabah saatlerinde kişisel Twitter sayfasından paylaşımlar yaptı. ABD Başkanı, koronavirüs haricinde İran'ı gündemine alarak şunları yazdı: "Amerika Donanması'na, denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim."

ABD'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti. Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Geçen hafta içerisinde koronavirüsün yayılmasını engellemek ve ABD'lilerin işlerini kaybetmemesi adına göçmenlik işlemlerinin askıya alınacağını söyleyen Trump, bugün resmi süreci başlatacağını açıkladı.

Trump, çok aktif kullandığı Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı ve "Bugün göçmenliği yasaklayan Yürütme Emri'ni imzalayarak ülkeye girişlerini engelleyeceğim. Bu sırada bu karar bile olmadan güney sınırımız yeni Sınır Duvarı ve 27 bin Meksikalı asker tarafından çok sıkı korunuyor" dedi.