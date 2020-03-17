Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye - Haberler
Koronavirüs, İngiltere, Sabah, Dünya, Güncel
BBC

Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısının 47 olması sonucunda pek çok kurum, evden çalışma sistemine geçti. Durumu değerlendiren uzmanlar, bireylerin evde de yüksek konsantrasyonda çalışabilmesi için önemli olan 5 noktaya dikkat çekiyor.

17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:31
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye

Koronavirüs salgını nedeniyle artık binlerce kişi evden çalışmaya başladı. Bu sayının giderek artacağı da beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Peki, evden çalışmanız gerekiyorsa, hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için neler yapmak gerekir?

PİJAMALARDAN KURTULUN

Sabah bir duş alıp giyinmek ruh halini güçlendireceği gibi kişiyi psikolojik olarak da işe hazırlar. Özellikle evden video konferans için bağlanmak gerektiğinde iyi giyinmiş olmanın işe yaradığını söyleyenler de var. Ama resmi giyinmek gerekmeden, sadece çalışma havasına girmek için bile, uyku ve dinlenme ile bağlantılı gördüğümüz pijamalardan kurtulup bir pantolon ve tişört giymek de işe yarar. Ayrıca düzgün giyinmek evden çıkmayı da teşvik eder. Aynı şekilde, iş bitiminde beyne bu mesajı vermek için giysi değiştirip daha rahat giyinmek de tavsiye ediliyor.

ÇALIŞMA SINIRLARINI BELİRLEYİN

Bir şirkete çalışıyorsanız çalışma saatlerinizin belirlenmiş olması gerekir ve evden çalışırken de buna uymak önemlidir. Ofise gittiğiniz saatte evde işe başlayıp, ofisten çıkış saatinizde bitirin. Evden serbest çalışan kişiler de belli bir rutine bağlı kalmanın, belli saatlerde yatıp kalkmanın önemini vurguluyor. İlk hafta biraz sıkıntı çekilebilse de, bağlı kalma halinde bu rutin kısa sürede alışkanlığa dönüşebiliyor. Evden çalışırken oturduğunuz koltuk ve masanın uygun olması, klavyenin bilekler ve kolun alt kısmını yere paralel şekilde tutmaya uygun bir yerde bulundurulması önemli. Evde başkaları varsa rahatsız edilmeyeceğiniz bir köşe belirlemelisiniz. Uzmanlar, evden çalışırken bazı şeyleri eksik yapmakaygısıyla biraz daha fazla yapmaya yönelmemek veya çalışmıyormuş gibi görünmemek için iş arkadaşlarıyla işle ilgili daha fazla iletişim kurma hissine de kapılmamak gerektiğini belirtiyor.

RUTİNLERİ DEVAM ETTİRİN

Koronavirüs karantinası sebebiyle dışarı çıkmanın doğru olmadığı dönemde, ofis ortamını eve taşımak için farklı yöntemler denenebilir. Bazıları ortam sesi yaratan uygulamalarla bunu yaptığını söylüyor, mesela hareket halindeki trenin sesi veya bir kafedeki ortam sesi gibi…

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİNİ DENEYİN

Evden çalışırken muhtemelen yalnız olacaksınız ve iş arkadaşlarının sohbeti veya ofis gürültüsü gibi işinizi bölen etkenlerle karşılaşmayacaksınız. İş yerinde çalışırken iş arkadaşlarınızla etkileşim halinde olursunuz, ama evde çalışırken gün boyu kimseyle konuşmama ihtimali vardır ve bu insanda izolasyon hissi yaratır. Bunun için mesajlaşma veya e-posta gönderme yerine telefonu alıp konuşmayı tercih etmek gerekir. Gün boyu tek başına çalışırken konuşmanın olumlu etkisi olacak, bu durum kişiyi canlandırıp daha verimli kılacaktır. Evden çalışmaya yönelen bazı işletmeler bunun için tedbir olarak her gün video konferans yapma yoluna gidiyor. İş için olduğu gibi sosyal bağlantıları kaybetmemek açısından da bu yararlı bir yöntem olabilir.

DÜZENLİ ARALIKLARLA MOLA VERİN

Evden çalışırken belli bir rutin oturtmak önemlidir, ama işin de monotonlaşmaması gerekir. Gün boyunca bilgisayar ekranına yapışıp kalmamak, düzenli aralar alıp masadan kalkmak ve dolaşmak önem taşır. Araştırmalar, gün boyunca sık ve kısa aralar almanın az ve uzun aralardan daha yararlı olduğunu gösteriyor. Evden çalışanlar genellikle Pomodoro Teknik denen yöntemi öneriyor. Buna göre iş gününü 25 dakika çalışma ve 5 dakika ara alma şeklinde düzenlemek gerekir. Bu aralarda ekrandan uzaklaşıp biraz hareket etmek yararlı olacaktır. Böylece çalışma motivasyonu ve yaratıcılığın da arttığı belirtiliyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Okan Buruk Berkay Şahin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:44:32. #1.15#