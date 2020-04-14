Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi
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Koronavirüs, Brezilya, Dünya
BBC

Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi

Bir aile kutlaması olarak başlayan etkinlik trajediyle sonuçlandı.

14.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:40
Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi

Bir aile kutlaması olarak başlayan etkinlik trajediyle sonuçlandı.

Brezilya'daki bir doğum günü partisinin, koronavirüsün yayılmasında etkili olduğundan şüpheleniliyor. Aynı aileden Covid-19 nedeniyle ölenler de oldu.

Partiden iki hafta sonra üç kardeş öldü, aynı aileden 10 kişi de hastalandı.

Yetkililer en az birinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Parti planları

Doğum günü partisi Sao Paulo'nun Itaberica da Serra şehrinde 13 Mart'ta düzenlendi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre o gün Brezilya'da 98 teyitli Covid-19 olduğu açıklandı.

O tarihe kadar henüz ölüm yaşanmamıştı.

Vakaların 60'a yakını, 21 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan Sao Paulo'da görüldü.

Üç hafta sonra, 8 Nisan tarihinde Brezilya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 16.000'i, ölümlerin sayısı da 800'ü geçti.





Vera Lucia Pereira, o dönem salgının Brezilya'ya ulaştığının ve yayılmakta olduğunun farkındaydı.

Hatta 59'uncu yaş günü partisini iptal etmeyi de düşündü.

BBC'ye konuşan Vera Lucia, "Şüphelerimiz vardı ama yine de parti yapmaya karar verdik. O zaman ülkede bu kadar çok vaka yoktu" dedi.

O dönem Brezilya'da tecrit, izolasyon tedbirleri de yoktu.

Partiye 28 kişi katıldı

Vera Lucia'nın evin arka bahçesinde düzenlenen partisine ailenin 28 üyesi katıldı.

Davetliler arasında kocası Paulo Vierira'nın ağabeyi ve ablaları da vardı.

Paulo, ağabeyi Clovis ve ablası Maria Covid-19'a maruz kalıp öleceklerinden habersiz günün keyfini çıkarıyorlardı.

Vera Lucis'nın da kız kardaşleri, yeğenleri partideydi.

Partiden birkaç gün sonra davetlilerin neredeyse yarısında koronavirüs semptompları belirmeye başladı, öksürük, ateş ve nefes darlığı yaşadılar.

Çoğunda hafif belirtiler görülüyordu ve tıbbi müdahaleye gerek görülmüyordu.

'Saldırgan salgın'

Vera Lucia'nın kocası ve iki kardeşi Nisan ayının ilk haftası öldü.

Ablası Maria'nın ölüm nedeninin Covid-19 olduğu teyit edildi.

BBC'ye konuşan kızı Rafaela, "Annemin ölüm nedeninin virüs olduğuna artık eminiz. Bu, salgının ne kadar saldırgan olduğunu gösteriyor. Annemin hastaneye erişimi vardı, solunum cihazına bağlanabiliyordu ama yine de kurtaramadılar" dedi. n

Maria diyabet hastasıydı ve durumu birkaç gün içinde hızla kötüleşti.

Aile şimdi Paulo ve Clovis'in otopsi raporlarının sonuçlarını bekliyor.

Vera Lucia, "Doktorlar %99 Covid-19 olduğunu söylüyorlar" diyor.

Oğlu kurtarıldı

Vera Lucia ve oğlunda da virüsün semptomları görüldü ama ikisi de atlattı.

"Fiziksel olarak iyiyim ama az da olsa öksürüyorum" diyor Vera Lucia, "Ama çok zor bir dönem oldu bizim için. Günlerce korku yaşadık."

'İnanamadık'

İlk başta aile, koronavirüse yakalandıklarına inanamadı.

Ailenin bir üyesi "Brezilya'da çok az vaka vardı biz de buraya gelmesine daha var diye düşündük" diyor.

Aile üyelerinin tamamının sağlının yerinde olduğunu, virüsü ilk kapanın kim olabileceği konusunda belirsizlik olduğunu söylüyor.

"Bunun şimdi farkına varmak bizim için bir şey değiştirmiyor" diyor.

Maria'nın ölümünden sonra durumu kötüleşen diğer kardeş 62 yaşındaki Clovis oldu.

BBC'ye konuşan Clovis'in oğlu Arthur, "Partiden üç gün sonra babam çok öksürmeye başladı. Baş ağrısı çekiyordu ateşi vardı. Tat ve koku yetisini de kaybetti" dedi.

Ablasının aksine Clovis'in daha önceden bir sağlık sorunu yoktu ama durumu giderek kötüleşiyordu.

Arthur 23 Mart'ta babasını hastaneye götürdü ama hastane yetkilileri Clovis'i evine geri gönderdi.

"Doktorlar koronavirüs olduğuna ihtimal bile vermedi" diyor.

Yoğun bakım

Kısa bir süre sonra Vera Lucia Pereira'nın kocası Paulo da hastaneye götürüldü.

İçlerindeki en sağlıklı kişinin o olduğu düşünülüyordu. Her gün spor yapıyor ve haftasonları uzun yürüyüşlere, bisiklet turlarına çıkıyordu.

Paulo hastaneye kaldırıldığında durumu iyiye gitmeye başladı yalnızca nefes darlığından şikayetçiydi.

"Ama iki gün sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı" diyor Vera Lucia.

İki erkek kardeş Clovis ve Paulo hem yaşamları hem de ölümlerinde birbirlerine çok yakındılar.

Koronavirüs şüphesiyle ikisi de yoğun bakım ünitesinde yan yana yataklardaydı.

Cenaze töreni kısıtlamaları

1 Nisan sabahı ablaları Maria ani kalp durması yaşadı ve hayatını kaybetti.

Clovis bir gün sonra öldü, Paulo da ertesi gün 3 Nisan'da öldü.

Maria ve Paulo, Brezilya Sağlık Denetimi Ulusal Ajansı'nın tavsiyesiyle mühürlü tabutlarda gömüldü.

Clovis kendi vasiyeti doğrultusunda yakıldı.

Üçünün de cenazesi farklı günlerde kaldırıldı.

Cenaze törenleri yalnızca birkaç dakika sürdü ve resmi yönetmelikler uyarınca 10 kişiden fazla katılım olmadı.

Karantina

13 Mart'taki partiye katılıp kurtulanlar izolasyonda tutuluyor.

Sağlık sorunları yaşayanlar iyileşti ama hepsi önlem için karantinada.

İnsanlara virüs kapmamak için dikkatli olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyorlar.





Ölen Maria'nın kızı "Bu yalnızca bir soğuk algınlığı değil. Bu bir felaket. Çok korkunç, zalim bir virüs" dedi.

'Bolsonaro saçma sapan konuşuyor'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sosyal izolasyon kurallarını küçümsedi ve salgını 'Küçük bir grip' olarak tanımlayarak ciddiyetini sorguladı.

Vera Lucia, Devlet Başkanı'nın tepkisine şaşırdığını söylüyor:

"Bolsonaro saçma sapan konuşuyor. Yetki sahibi bir konumda ve sorumluluklarının daha iyi farkına varmalı."

Vera Lucia'ya göre şimdi en zoru kocası olmadan hayatına devam etmek:

"Ama yaşamaya devam etmek zorundayız, her şeye rağmen devam etmeliyiz. Hiçbir ailenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemiyoruz."





BBC
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