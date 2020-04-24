Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
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Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi

Türkiye'deki koronavirüs salgını günlerinde Ramazan ayı da denk gelince koronadan korunmak için sık sık kullanılan ve Avrupa'nın da "Türklerin gizli silahı" olarak tanımladığı kolonyanın orucu bozma ihtimali bir kez daha akıllara geldi. Diyanet'in yayınlarına göre ise kolonya ve parfüm orucu bozmuyor.

24.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:58
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi

12 ayın sultanı Ramazan, geride bıraktığımız gece kalkılan sahurla başladı. Türkiye, bu sene tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla öncekilerden her şeyiyle çok farklı bir Ramazan geçiriyor.

Pide kuyrukları, teravih namazları, toplu iftarlar... Kısacası koronavirüs salgını dolayısıyla toplu halde bulunulan hiçbir etkinliğe izin verilmezken akıllara ise koronasavar olarak bilinen kolonya ve dezenfektanın oruçluyken kullanımı geliyor.

"KOLONYA ORUÇ BOZAR MI?" SORUSU DİYANET KİTABINDA

Her yıl Ramazan ayında arkadaş ortamlarında konuşulan konulardan biridir "Kolonya, parfüm orucu bozar mı?" kimileri her ihtimale karşı kolonya kullanımına Ramazan'da ara verse de bu sene durum farklı. Çünkü kolonya ve dezenfektan uzmanlar tarafından da koronavirüse karşı kullanımı tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında bu soruya cevap bulunuyor. Hocalar, "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.

Koronalı Ramazan günlerinde merak edilen soruya yanıt: Kolonya oruç bozmuyor

"TÜRKLERİN GİZLİ SİLAHI KOLONYA"

Fransız haber ajansı AFP, mart ayında son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.

Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi

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