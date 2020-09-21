Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine başladı
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Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine başladı

Geçen günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, karantina sürecinin sona ermesinin ardından koltuğuna oturdu.

Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine başladı
21.09.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:34

Geçen günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, karantina sürecinin sona ermesinin ardından koltuğuna oturdu.

Görevine başladıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çakıcı, "7 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 şüphesiyle yaptırmış olduğumuz test sonucu pozitif çıktı. Başhekimimizin tedavi görmemizi söylemesiyle birlikte, Devlet Hastanemizde bir hafta tedavi altında bulundum. Özellikle Başhekimimiz Seda Hanım'ın şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza candan teşekkür ediyorum. Özellikle hemşehrilerimize söylüyorum. Hiçbir tedbirsizlik hastanede tavana bakmaya ve gece 3'e 4'e kadar ağrıları çekmeye değmiyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bu süreçte gerek sosyal medyadan gerek iletişim araçlarından geçmiş olsun dileklerini ileten, yurtiçi ve yurtdışından dostlarımıza ve hemşehrilerimize candan teşekkür ediyorum. Bu hastalıktan korunmanın tek çaresi tedbir. Sosyal mesafemizi koruyacağız fakat hizmetlerle aramıza hiçbir mesafe koymayacağız ve Boyabat'ımızı 2023 yılına hep birlikte hazırlayacağız. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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