Koronavirüs nedeniyle 1 aydır görüşemeyen anne ile oğlunun uzaktan hasret giderdiği anlar yürek dağladı

18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:15

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

Çin'in Vuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan Kovid-19 nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Vuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜLER

Çin'in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde Kovid-19 ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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