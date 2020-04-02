Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor Kahramamaraş'ta yaşayan Ferhat Okur, koronavirüsten korunmak için üzerine geçirdiği büyük boy çöp torbasıyla dışarıya çıkıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ferhat Okur'un (22), koronavirüsten korunmak için bulduğu ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekiyor. Okur, büyük boy çöp poşetini vücudunun yarısını kaplayacak şekilde kafasından geçirip sokakta geziyor.

"HER GÜN DEĞİŞTİRİYORUM"

Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi. Okur, "Korona virüsten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkese tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için" diye konuştu.

Kaynak: İHA