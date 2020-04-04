Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
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Caddebostan, İstanbul

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Caddebostan Sahili ve Salacak sahili boş kaldı.

04.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:27
Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Caddebostan Sahili ve Salacak sahili boş kaldı. Vatandaşların sahillerde gezmek yerine evlerinde kaldığı gözlendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Caddebostan ve Salacak sahili bu hafta sonu boş kaldı. Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, birkaç vatandaş köpeğin gezdirdi, sahilde yürüyüş yaptı. Hem Caddebostan sahilinin hem de Salacak sahilinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Polis ve Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
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