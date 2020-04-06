Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran sahte hoca, polise suçüstü yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran sahte hoca, polise suçüstü yakalandı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran sahte hoca, polise suçüstü yakalandı

İstanbul'da kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtan sahtekarın; koronavirüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahaneleriyle insanları dolandırdığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:25

İstanbul Güngören'de kendisini imam/hocaefendi olarak tanıtan Fikret G'nin; insanları koronavirüs ve hastalık tedavisi, büyü bozma ve kısmet açma yalanlarıyla dolandırdığı tespit edildi. Polisin suçüstü yakaladığı dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORONAVİRÜSÜ DE KULLANDI

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde 'hoca'nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı da muska yazdığı belirtildi.

POLİS, MÜŞTERİ KILIĞINDA SUÇÜSTÜ YAPTI

Sözde 'hoca' ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi müşteri sanan sahte 'hoca', arayan emniyet ekiplerine saat 15.00'a randevu verdi. Belirlenen randevuya giden polis, daha önce seri numarası alınmış 200 TL parayı anlaştıkları şekilde Fikret G'ye teslim edildi. Parayı verdikten sonra sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Fikret G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'SAHTE' HOCA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin dün adliyeye sevk edilen Fikret G, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" başlıklı 158. maddesi ve 1219 Sayılı "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun" suçlarından işlem yapıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran sahte hoca, polise suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Güngören'de Korona virüs için muska yazan sahte hoca, polise suçüstü yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada! Haber
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada!
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haber
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Kerem Alışık Aleyna Tilki Erkan Petekkaya
Spor Neymar Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran sahte hoca, polise suçüstü yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:41:21. #1.15#
title