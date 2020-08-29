Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
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Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, koronavirüs salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini belirterek "Bu durum hepimizin bu soruna yönelik hazırlık yapmamız gerektiğine işaret ediyor" dedi.

29.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:53

Artış gösteren koronavirüs vakaları sonra kentlerde ilave tedbirler alınırken, vatandaşlar salgının biteceği tarihle ilgili güzel haberi bekliyor. Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, koronavirüs salgınının bitiş tarihine ilişkin yaptığı açıklamalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tahminine katılarak 2 sene daha salgının devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE AYNI FİKİRDE

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre Doç. Dr. Fatih Şahiner Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer sağlık otoritelerinden, bu salgının iki yıl daha devam edebileceğine dair tahminler yapıldığına dikkat çekerek, "Bu tahmin ve öngörülere ben de katılıyorum" dedi.

"SON YÜZYILIN EN BÜYÜK SALGINI"

Şahiner açıklamalarını şu sözlerde sürdürdü: "Bu virüs ilk ortaya çıktığında DSÖ de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile salgın hastalık ve virüsler konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, bu yeni virüsü SARS ve MERS ile kıyaslayıp; SARS gibi bir yıl içerisinde ortadan kalkabileceği veya MERS gibi bölgesel salgınlarla sınırlı olabileceği olasılıkları üzerinde durdular. Ancak COVID-19 diğer iki virüs ile kıyaslandığında toplumdaki yüksek yayılma hızı (kolay bulaşıyor olması) ile son yüzyılın en büyük salgınına ve bilinen ilk koronavirüs pandemisine neden oldu.

VİRÜSÜN, İKİ YIL DAHA DÜNYA GENELİNDE KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Mevcut veriler dünyanın tüm ülkelerine yayılan ve sadece insanlara değil kedi gibi evcil hayvanlara da bulaşan bu virüsün iki yıllık sürede dünya genelinde döngüde kalabileceğini gösteriyor. Bu durum hepimizin bu soruna yönelik hazırlık yapmamız gerektiğine işaret ediyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ UYARACAK BİR AŞI GEREKLİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen antikor tarama testlerine dayalı bir çalışmada, virüse karşı toplumsal bağışıklığın çok düşük düzeylerde olduğu ortaya kondu. Bunun sonucunda 84 milyonluk ülke nüfusunun bir milyondan daha azı bu virüsle karşılaşmış gibi görünüyor. Bu sayı 10 milyon bile olsa bundan toplumun 70-80 milyonunun enfeksiyona hala duyarlı olduğu sonucu çıkıyor.Bu noktadan bakıldığında toplumsal bağışıklığın belirli bir seviyeye gelmesi için iki yıllık bir sürenin bile yetersiz olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle mutlak koruyucu olmasa bile bağışıklık sistemini (hem T hem de B hücrelerini) uyaracak bir aşı olmadan iki yıldan kısa sürede bu virüsten kurtulmamızın çok zor olduğu belirtiliyor."

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Haber Yorumları (4)
AHMET: insanlar okadar savaş istiyo otursun coronayla savaşsın en iyisi
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LANET: Allah belasını versin bu corona ın
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PAŞA: ALLAH korusun INŞALLAH biter diyin ol de olur yok etsin bu salgını izni olmadan yaprak kımildamaz zengin bol bol fakire sadaka versin evlenimeyen gencleri evlendirin paylasin bölusun ALLAH bu salgini yok etsin iyilikler kötülüğü yok eder
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