Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık, Güncel

Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı

Yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla hastaneye başvuran ardından da koronavirüs hastası olduğu tespit edilen 41 yaşındaki vatandaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen vatandaş, konuşma güçlüğü çekince not yazdı. Notu okuyan doktorlar gözyaşlarına hakim olamadı.

08.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:28
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı

Müzisyen olduğu öğrenilen 41 yaşındaki bir vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Müzisyene anında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi uygulanmaya başlandı ancak durumu daha da ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan 41 yaşındaki vatandaş,müdahalelere rağmen durumu anbean kötüye gidince solunum cihazına bağlandı. Hastanın sağlık durumu, solunum cihazına bağlı kaldığı 9'uncu günde düzeldi.

Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı

"EŞİM MERAKTAN ÖLMÜŞTÜR"

Doktorlar, hastayı uyandırma kararı aldı. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre karşısında yoğun bakım ünitesindeki bir asistan doktor vardı. Uyanan hasta, konuşmakta güçlük çekince kağıda bir not yazdı. Kağıdı kalemi eline alan müzisyen "Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" yazdı.

DOKTORUN GÖZYAŞLARI

Koruyucu maske bile asistan doktorun gözyaşlarını saklamaya yeterli olmadı. Telefonla hastasının eşini aradı, müjdeyi verdi.

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Haber Yorumları (5)
500
CAN DEP: Bütün hastalara acil sifalar diliyorum
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ARİF GSLİ: Allah hayırlı şifa versin
Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
RAMBAY: SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. . .
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MURAT AKYOL: İnşallah tüm hastalarımız sağlığına kavuşur.
Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
MURAT: Rabbim şifa versin.
Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
500
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