Korona aşılarında "etkinlik oranı" neyi ifade eder?

Koronavirüs pandemisi devam ederken, akıllarda hala pek çok soru var. Örneğin korona aşılarında "etkinlik oranı" neyi ifade eder? Frankfurt Üniversitesi'nden İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Sandra Ciesek bu konudaki soruları yanıtladı.