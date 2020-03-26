Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
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Türkiye, İspanya, İtalya, Sağlık, Güncel

Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Ülkemizde 2 bin 433 kişiyle enfekte olan ve 59 can alan ölümcül koronavirüsteki vaka sayısı en çok ölümün yaşandığı iki ülke olan İtalya ve İspanya'dan daha hızlı artış gösteriyor. Bu durum kamuoyunda korku ve paniğe sebep olurken; uzmanlar, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'dan daha kötü duruma gelmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor.

26.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:30
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs 21 bin 308 kişinin ölümüne sebep oldu. Yarım milyona yakın insanın enfekte olduğu virüs, 10 Mart'ta ülkemize de sıçradı ve bu güne kadar 59 can aldı. Öte yandan vaka sayısı 2 bin 433'e ulaşırken, vaka sayısının hızla artması kamuoyunda Türkiye ile İtalya'nın kıyaslanmasına sebep oldu.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 10 Mart'ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyurdu. 12 Mart'ta açıklanan bir vakayla toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart'ta beşe, 14 Mart'ta altıya, 15 Mart'ta 18'e, 16 Mart'ta 47'ye çıktı.

Türkiye'de vaka sayısı 17 Mart'ta 98'e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart'ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191'e yükseldi. Bugün ise toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı.

TÜRKİYE, İTALYA VE İSPANYA'DAN HIZLI YÜKSELDİ

Türkiye'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü tarihten bu yana 16 gün geçmiş durumda. 16. gün sonunda Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2 bin 433'ken en çok ölümün yaşandığı İtalya'da salgının 16. gününde toplam vaka sayısı bin 701'di. 3 bin 647 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ise salgının 16. gündeki toplam vaka sayısı sadece 84'tü.

KAMUOYUNDA PANİĞE SEBEP OLDU

Türkiye'deki salgının ilk günlerinde yaşanan vaka ve ölü sayılarının İspanya ve İtalya'da yaşanılandan hızlı artması kamuoyunda paniğe ve korkuya sebep oldu. Vatandaşların bir kısmı, Türkiye'nin İtalya'dan daha kötü duruma geleceğinin endişesine kapılırken geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu üyeleri, Prof Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Serhat Ünal böyle bir durumun yaşanmasın mümkün olmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI 15'İNCİ ÜLKE

Türkiye, dünya genelinde koronavirüste en çok ölümün yaşandığı 15'inci ülke olarak dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasını 7 bin 503 ölümle İtalya alırken, bir diğer Avrupa ülkesi İspanya ise 3 bin 647 ölümle ikinci sırada yer aldı. Sıralama; Çin, İran ve Fransa şeklinde devam ediyor.

İşte kamuoyunu paniğe sevk eden vaka sayılarındaki artışın yer aldığı tablo:

Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Haberin Videosu:

Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

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Haber Yorumları (3)
ABDULKADİR: bunun ilacıısumaktır suyla karştırıp için
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HELE HELE: O ZAMAN NE YAPCEZ EV DE KAL TÜRKİYEMMM
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FAKİR: BAŞKANIM BENİ AYLIK 3000 TL YE MAAŞA BAĞLA. SÖZ SANA 3 AY KIMILDAMADAN YATACAĞIM
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