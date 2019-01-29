Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu

Elazığ'da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup evden kaçan çocuk 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu. Camiye saklandığı tespit edilen küçük çocuk ailesine teslim edildi.

ÖDEVLERİNİ YAPMAYINCA BABASINDAN KORKUP EVDEN KAÇTI

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü.Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı.

EKİPLER CAMİYE FENER TUTUNCA İÇERİDEKİ ÇOCUĞU FARK ETTİ

Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı. 2 saatlik arama sonrasında 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti. İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan, evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden de geçirildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA