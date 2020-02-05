Yöneticisinin tecavüz girişimine maruz kalan kadın, yaşadıklarını anlattı: Olayın etkisinden kurtulamıyorum
Düğün organizasyonu şirketinde çalışan bir kadın, yöneticisinin tecavüz girişimine maruz kaldı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum" dedi.
Düğün organizasyon şirketinde çalışan K.C, yöneticisi Mustafa Y.'nin kendisini lüks bir otelde taciz ettiğini öne sürdü. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan K.C, "Psikolojim bozuldu, olayın etkisinden kurtulamıyorum" dedi.
Lüks bir otelde düzenlenen düğünü organize eden şirketin yöneticisi Mustafa Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden K.C, cumartesi gecesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:
"KAÇMAYA YELTENİNCE BENİ BİR ODAYA KAPATTI"
"Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."
TUTUKLANDI
K.C'ye paylaşımları üzerine çok sayıda destek tweet'i atıldı. K.C'nin başvurusu üzerine, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mustafa Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y'nin ifadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirketten yapılan açıklamada, Mustafa Y. ile iş akdinin feshi için hukuk müşavirliğine talimat verildiği belirtildi.
Haber Videosu: Düğündeki tecavüz dehşeti psikolojisini bozdu! 'Etkisinden kurtulamıyorum'
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idam idam idam hava alması bile haram bunlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlar kendi anasını bacısını düşünüp empati yapsın namus kavramı az da olsa kalmışsaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BEN ERKEK OLARAK KORKUYORUM ARTIK. BİR DÜŞMANIN OLSA BAYANIN BİRİNİ BAŞINA MUSALLAT ETSE ISSIZ BİR YERDE YA DA SOKAKTA ÇIĞLIK ATIP TACİZ ETTİ DESE YANDIK. . . HUKUK TAMAMEN KADININ YANINDA YER ALMAMALI ADİL VE EŞİT OLMALI ADALETİN SİMGESİ TERAZİ İSE O TERAZİ BAYANDAN YANA DEĞİL HERKESTEN YANA EŞİT OLMALI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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haber doğru olabilir ama tam tersi olabilir kadın istediğini yaptırmak için iftira atarsa ne olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EKMEK İÇİN AİLESİNİN RIZKI İÇİN ÇALIŞANINA TACİZDE BULUNAN KİŞİYE EN AĞIR ÖRNEK OLSUN DİYE AĞIR CEZA VERMELİCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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YALAN. Zerre kadar inanmıyorum. Mahkemelerin kadınlardan yana olması nedeniyle bir kadının bir erkeği hiç yere şikayet etmesi yetiyor. Erkek suçsuz dahi olsa hem toplum hemde mahkeme tarafından araştırılıp sorgulanmadan TACİZ adı altında içeriye atılıyor. Yazık hakim, savcılarımız ve toplumumuzun geldiği duruma bakın :(Cevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
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Bir kadın adı çıkma pahasına durduk yere asla böyle bir iftira atmaz..Yayından Kaldır
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Akıl dağıtılırken sen neredeydin1 1 Yayından Kaldır
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Daha neler vardır kim bilir, çoğu bayan işimden olurum ya da adım çıkar diye sesini çıkarmıyor, korkmayın konuşun, konuşun ki bu tür yaratıklar bir daha yeltenemesin..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yapmayın ablalarım yapmayın. Erkeklerle karışık ortamda çalışmayın. Allah bunu yasaklıyor :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır