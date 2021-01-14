Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

14.01.2021 22:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:23
Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

İngiltere'de, evli 2 çocuk babası Pawel Relowicz isimli şahıs, 19 yaşındaki Libby Squire'ye tecavüz ettikten sonra vahşice öldürdü. Zanlı, daha sonra genç kızın cansız bedenini nehre attı.

İngiltere'de kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki şahıs, yolda dolaşan genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.

ANAHTARINI BULAMAYINCA YÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

19 yaşındaki genç kız, 31 ocak 2019 tarihinde bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra sarhoş bir şekilde eve geldi. Genç kız, anahtarını kaybettiği için eve giremeyince yürümeye başladı. Daha sonra yolda karşılaştığı Pawel isimli şahıs, yardım etme bahanesiyle genç kızı arabasına bindirdi.

TECAVÜZ EDİP NEHRE ATTI

Evli olan Pawel, genç kıza tecavüz ettikten sonra cansız bedeni arabaya koyup nehre attı. Libby'nin cansız bedeni olaydan altı hafta sonra bulundu.

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tecavüz ve cinayetle suçlanan şahıs ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hande Erçel Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Caner Erkin Samet Aybaba Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 23:22:24. #1.14#
title