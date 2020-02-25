Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor

25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:35

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında ailesini köyden uzaklaştıran Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı depremde evler yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Deprem sonrasında aile fertlerini Van merkeze gönderen Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

"KORKUDAN OTLARIN İÇİNDE YATIYORUM"

İki gündür yatmadığını ifade eden Furat, "İki gecedir yatmadım. Amcamın oğlu depremde hayatını kaybetti. Evlerimizin hepsi yıkılmış, hayvanlarımız dışarıda kalmış. Annem ile çocuklarım deprem korkusundan Van merkeze gitmiş. Ben de tek başıma kaldım. Korkudan ben de otların içinde yatıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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