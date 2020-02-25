Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor
Haberler » 3. Sayfa » Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor - Haberler

Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor

Van'ın Başkale ilçesinde depremden korkan Cengiz Furat isimli vatandaş, soğuk havaya rağmen korkudan otların içerisinde yatmaya başladı.

25.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:35
Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor

'ın ilçesinde meydana gelen sonrasında ailesini köyden uzaklaştıran Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı depremde evler yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Deprem sonrasında aile fertlerini Van merkeze gönderen Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

"KORKUDAN OTLARIN İÇİNDE YATIYORUM"

İki gündür yatmadığını ifade eden Furat, "İki gecedir yatmadım. Amcamın oğlu depremde hayatını kaybetti. Evlerimizin hepsi yıkılmış, hayvanlarımız dışarıda kalmış. Annem ile çocuklarım deprem korkusundan Van merkeze gitmiş. Ben de tek başıma kaldım. Korkudan ben de otların içinde yatıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Korkudan otların içerisinde yatıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler