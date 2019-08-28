Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

28.08.2019 14:44

Ağustos Ayı meclis toplantısında ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Recep Öztürk özellikle MARKA destekli eğitimlerin başladığını vurgulayarak '' iki yıldır MARKA destekli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programımız dün itibari ile başladı ve Eylül Ayı boyunca devam edecek. Çok kıymetli hocalar tarafından verilecek eğitimlerimiz için ön başvuruları almaya devam ediyoruz. Gösterilen ilgiden ayrıca mutlu olduğumuzu da vurgulamak ister. Siz meclis ve komite üyelerimizin ve çalışanlarınızın da eğitimlerimiz den yararlanmalarını temenni ediyoruz.

ÖZTÜRK ''İLKLERE ARASINDA YER ALIYORUZ''

Oda faaliyetlerinden bahseden Öztürk Türkiye'de ilk uygulamalardan olan ''10-14 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak verilecek eğitimde CEO Nedir? Dünya'daki başarılı CEO'lardan örnekler, Dünya'daki çocuk CEO'lardan örnekler, geleceğin CEO'ları program tanıtımı, fikir nedir? İnsanlar neden fikir geliştirir? Fikir geliştirme nedir? fikir geliştirme aşamaları nelerdir?, Türkiye'den ve Dünya'dan başarılı girişimcilik örnekleri iş fikri tasarlama: pazar bulma sanatı gibi pek çok konu 5 günlük eğitimde öğrenciler ile paylaşıldı veEğitim sonunda önümüzdeki hafta içinde yaptıkları çalışmaları sizleri de davet ettiğimiz program ilesunuma çıkarıyor olacaklar'' dedi.

ESKİ YÖNETİCİLERE PLAKET VE KOMİTE SUNUMLARI DEVAM EDİYOR

Körfez Ticaret Odası aylık olağan meclislerinde odada görev almış eski yöneticilere plaket takdimleri devam ediyor. Bu kapsamda 2012-2013 yılları arasında mecliste görev alan Metin Dan'a plaket takdimi yapıldı. Meclis toplantısında komite sunumlarında ise ihracat komisyonu adına Bilal Tomba yabancı yabancı yatırımcıların Körfez'e kazandırılması, 6. Komite adına Fatoş Durak 8-9-10 Ağustos'ta Ağadere ve Mimar Sinan Mahallelerinde yapılan alışveriş panayırı ve 5.komite adına Muhammet Yasin Kabadayıoğlu'da Poşet uygulamalarındaki yenilikler hakkında komite sunumu gerçekleştirdiler.

KAYMAKAM CAN VEDA ZİYARETİNE GELDİ

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantısının konuğu İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can oldu. Körfez'de görev aldığı süre içinde Körfez Ticaret Odası ile pek çok alanda ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Can Körfez Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür ederken. KTO Başkanı Recep Öztürk ise oda adına İlçeye verdiği önemli hizmet ve görevlerden dolayı Can'a teşekkürlerini iletti. Meclis sonunda ise Kaymakam Can'a plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler