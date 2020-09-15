Kördüğüm şarkı sözleri | Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir - Kördüğüm şarkısı sözleri Tuğçe Kandemir son zamanlarda çıkardığı şarkılarla beğeni üstüne beğeni alıyor. Geçtiğimiz gün çıkarmış olduğu 'Kördüğüm' şarkısıyla Youtube'da trendlere giren Tuğçe Kandemir şarkıyı Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile birlikte yapmıştır. Peki kördüğüm şarkı sözleri nedir? Kördüğüm sözleri nelerdir?

Özkan Meydan, Alican Özbuğutu ve Tuğçe Kandemir çıkartmış olduğu yeni şarkı Kördüğüm'ün sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkındaki tüm bilgiler de haberimizde yer alıyor.

KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ

Şayet o sensen gördüğüm,

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin Ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm. Şayet o sensen gördüğüm

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm.

Bunun adı kördüğüm . (Brraa)

Nasıl bi duygu bu?

Kulaklarımdan kul hakkına gidiyor.

Yavaş yavaş.

Kafası karışık , aklı bir karış .

Buna aşk diyorlarmış.

Çekindim işte , söylemedim.

Unutup giderim böyle .

Saklarım sır gibi tabii tabii öyle .

Aklımda yoktun.

Bide soğuktun.

İçime uktedin seni gördüm.

(Aaaaaaaa-aaaaaaa)

Şayet o sensen gördüğüm

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm.

Bunun adı kördüğüm . (Brraa)

Aklımda yoktun , bide soğuktun.

İçime ukteydin, seni gördüm.

ÖZKAN MEYDAN-ALİCAN ÖZBUĞUTU-TUĞÇE KANDEMİR "KÖRDÜĞÜM" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kördüğüm şarkısı 11 Eylül 2020 Cuma günü çıkmıştır. Şarkı şuanda Youtube Müzik kategorisinde trend 3. sırada yer almaktadır. Şuana kadar toplam 2 milyon civarı izlenme alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik : Tuğçe Kandemir

Düzenleme : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Mix Mastering : Dijital Meydan

Yönetmen : Volkan Akkal

Yaylı : İstanbul Strings

Gitar : Mesut Çakır

Kayıt : Abdullah Meydan

Kurgu : Cengizhan Şanver

Color : Emrah Tekin

VFX : Buğra Karaçam

Animation:Saru Saral

Production : Plus&Minus Stüdyo