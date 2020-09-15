Kördüğüm şarkı sözleri | Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir - Kördüğüm şarkısı sözleri
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Kördüğüm şarkı sözleri | Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir - Kördüğüm şarkısı sözleri

Tuğçe Kandemir son zamanlarda çıkardığı şarkılarla beğeni üstüne beğeni alıyor. Geçtiğimiz gün çıkarmış olduğu 'Kördüğüm' şarkısıyla Youtube'da trendlere giren Tuğçe Kandemir şarkıyı Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile birlikte yapmıştır. Peki kördüğüm şarkı sözleri nedir? Kördüğüm sözleri nelerdir?

Kördüğüm şarkı sözleri | Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir - Kördüğüm şarkısı sözleri
15.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:07

Özkan Meydan, Alican Özbuğutu ve Tuğçe Kandemir çıkartmış olduğu yeni şarkı Kördüğüm'ün sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkındaki tüm bilgiler de haberimizde yer alıyor.

KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ

Şayet o sensen gördüğüm,

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin Ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm. Şayet o sensen gördüğüm

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm.

Bunun adı kördüğüm . (Brraa)

Nasıl bi duygu bu?

Kulaklarımdan kul hakkına gidiyor.

Yavaş yavaş.

Kafası karışık , aklı bir karış .

Buna aşk diyorlarmış.

Çekindim işte , söylemedim.

Unutup giderim böyle .

Saklarım sır gibi tabii tabii öyle .

Aklımda yoktun.

Bide soğuktun.

İçime uktedin seni gördüm.

(Aaaaaaaa-aaaaaaa)

Şayet o sensen gördüğüm

Gördüğüm anda öldüğüm.

Ne benden geçebildin ne ona döndün.

İşte bu kördüğüm.

Bunun adı kördüğüm . (Brraa)

Aklımda yoktun , bide soğuktun.

İçime ukteydin, seni gördüm.

ÖZKAN MEYDAN-ALİCAN ÖZBUĞUTU-TUĞÇE KANDEMİR "KÖRDÜĞÜM" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kördüğüm şarkısı 11 Eylül 2020 Cuma günü çıkmıştır. Şarkı şuanda Youtube Müzik kategorisinde trend 3. sırada yer almaktadır. Şuana kadar toplam 2 milyon civarı izlenme alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik : Tuğçe Kandemir

Düzenleme : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Mix Mastering : Dijital Meydan

Yönetmen : Volkan Akkal

Yaylı : İstanbul Strings

Gitar : Mesut Çakır

Kayıt : Abdullah Meydan

Kurgu : Cengizhan Şanver

Color : Emrah Tekin

VFX : Buğra Karaçam

Animation:Saru Saral

Production : Plus&Minus Stüdyo

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