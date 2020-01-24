Koranavirüs'ün merkez üssü Vuhan'da yaşayan Türkler konuştu: Karantina uzun sürerse herkes kaçar
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Koranavirüs'ün merkez üssü Vuhan'da yaşayan Türkler konuştu: Karantina uzun sürerse herkes kaçar

Çin'de salgına dönüşen yeni tip koranavirüsün ortaya çıktığı, ulaşımın ve kente girişlerin durduğu 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde gıda stoku yapan halk evlerine kapandı.

24.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:39
Koranavirüs'ün merkez üssü Vuhan'da yaşayan Türkler konuştu: Karantina uzun sürerse herkes kaçar

Çin'de salgına dönüşen yeni tip koranavirüsün ortaya çıktığı, ulaşımın ve kente girişlerin durduğu 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde gıda stoku yapan halk evlerine kapandı.


Çin genelinde Hubey başta olmak üzere birçok eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgede 830 kişiye bulaşan ve 25 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ülke sınırlarını aşarak başka yerlerde de görülmeye başlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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