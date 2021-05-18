Köpekten kaçarken korkuluğun demiri bacağına saplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpekten kaçarken korkuluğun demiri bacağına saplandı

Köpekten kaçarken korkuluğun demiri bacağına saplandı
Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışan Atakan K.'nin (25) bacağına korkuluğun demiri saplandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde köpeklerden kaçarken bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışan Atakan K.'nin (25) bacağına korkuluğun demiri saplandı. İtfaiye ekibince kurtarılan Atakan K. tedaviye alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Değirmendere Topçular Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Atakan K. evine doğru giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Atakan K. evinin bahçe duvarındaki korkulukların üzerinden atlamaya çalışırken, korkuluğun demiri sağ bacağına saplandı. Sesleri duyup dışarı çıkan komşuları, Atakan K.'yi görüp 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi demiri keserek Atakan K.'yi kurtardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atakan K.'nin bacağına saplanan demir çıkarıldı. Atakan K.'nin tedavisi devam ediyor.


Köpekten kaçarken korkuluğun demiri bacağına saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Lale Karabıyık Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Gökhan Töre Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpekten kaçarken korkuluğun demiri bacağına saplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:17:12. #1.16#

title