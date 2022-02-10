KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN 7 YAŞINDAKİ AHMET AĞIR YARALI

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet Dal (7), ağır yaralandı.

Girmeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dal, sokakta oyun oynarken, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, kuduz ihtimaline karşı aşı yapıldığını söyledi. Gözlem amaçlı Dal'ın bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, vücudundaki yaralara yönelik ileriki dönemde plastik cerrahi müdahalesi yapılacağını kaydetti.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILIYOR

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ve Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını toplamak için çalışma başlattı. Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, 2021 yılı içerisinde Mardin genelinde 2 bin kadar sokak köpeği topladık. Ocak ayı içerisinde Nusaybin'de 47 sokak köpeği topladık. Olaydan hemen sonra ilçeye ekiplerimizi gönderdik. Sokakta olan köpekleri toplayarak barınağımıza getireceğiz. Sokaktaki tedbir ve önlemlerimiz devam edecektir dedi.