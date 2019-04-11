Köpeklerin öldürülmesi olayında adliye girişinde dikkat çeken detay

ANKARA - Ankara'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etiyle 16 köpeğin vahşice ölmesine neden olan zanlılar adliyeye sevk edildi. Bir sokak köpeğinin zanlıların girişine gelmesi dikkat çekti.

Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep olduğu iddia edilen zanlılar Levent Ö., Musa D. ve Aydın G. sağlık kontrolörlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyeye girişi sırasında bir sokak köpeğinin gelerek zanlıları sanki hesap sorar gibi karşılaması görenleri düşündürdü.

Kaynak: İHA