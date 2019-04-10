Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı
Ankara Yenimahalle'de bir aracın köpeklere yaklaşarak zehirli et ile onları öldürdüğü iddiası ünlü isimleri ayaklandırdı. Gelen tepkiler üzerine yasal işlem başlatıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilk teşekkür mesajı Demet Akalın'dan geldi.
Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi'nde, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu. Yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi.
Hayvanlara yapılan bu eziyet başta Demet Akalın ve Pınar Altuğ olmak üzere herkesi harekete geçirdi. Mansur Yavaş, kısa sürede hızla yayılan katliam haberinden sonra açıklama yaptı.
SOKAK HAYVANLARININ ZEHİRLENDİ İDDİASI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Katliam Var' etiketi ile paylaşılan habere sessiz kalmadı. Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." dedi.
ÜNLÜ İSİMLER, MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yavaş'ın bu paylaşımına ünlü isimlerde sessiz kalmadı. Berna Laçin ve Demet Akalın Yavaş'ın paylaşımının altına yorum yaparak teşekkür etti.
"YAŞATTIĞINIZ YAŞAMADAN ÖLMEYİN"
Oyuncu Pınar Altuğ, Ankara'da yaşanan olay hakkında "Allah belanızı versin! Yaşattığınızı yasamadan ölmeyin inşallah! Ne istediniz zavallılardan!" dedi.
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Yaa ben anlamiyorum tepki veren unluleri neden bir insan oldugunde ayni tepkileri verdigini goremiyoruz artik son zamanlarda hayvanlara eziyetlere tepki gostermek moda oldu....!elbette olmasin her zaman karsiyiz ama basta insana deger vermeliyiz...!?Cevap Yaz 17 14 Yayından Kaldır
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Yaa ben anlamiyorum tepki veren unluleri neden bir insan oldugunde ayni tepkileri verdigini goremiyoruz artik son zamanlarda hayvanlara eziyetlere tepki gostermek moda oldu....!elbette olmasin her zaman karsiyiz ama basta insana deger vermeliyiz...!?Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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bu hayvanlara bunları yapanın Allah belasını versin daha kötüsü gelsin başlarına ulan şerefsizler ne istediniz yazıklar olsunnnnnCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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keşke Suriyedeki mazlumların, Filistindeki mazlumların ve dünyadaki katledilen mazlumlarında katliamına böyle yüksek sesten birşeyler duyulsa. Ama nerede. . . herkes işine gelirse insanlık özelliklerini öne çıkarıyor, gelmezse malum.Cevap Yaz 8 15 Yayından KaldırGİT LAN BURDAN: Şerefsizler ülkede bizlerden fazla hırsızlık yapıyor hala şunları savunuyorsun git sg şurdan aptal çocuk4 4 Yayından Kaldır