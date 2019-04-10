Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi'nde, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu. Yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hayvanlara yapılan bu eziyet başta Demet Akalın ve Pınar Altuğ olmak üzere herkesi harekete geçirdi. Mansur Yavaş, kısa sürede hızla yayılan katliam haberinden sonra açıklama yaptı.

SOKAK HAYVANLARININ ZEHİRLENDİ İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Katliam Var' etiketi ile paylaşılan habere sessiz kalmadı. Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER, MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yavaş'ın bu paylaşımına ünlü isimlerde sessiz kalmadı. Berna Laçin ve Demet Akalın Yavaş'ın paylaşımının altına yorum yaparak teşekkür etti.

"YAŞATTIĞINIZ YAŞAMADAN ÖLMEYİN"

Oyuncu Pınar Altuğ, Ankara'da yaşanan olay hakkında "Allah belanızı versin! Yaşattığınızı yasamadan ölmeyin inşallah! Ne istediniz zavallılardan!" dedi.