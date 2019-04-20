Köpeğe Çarpmamak İçin Canını Hiçe Saydı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Köpeğe çarpmamak için kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza İslahiye Hatay yolu Sanayi istikametinde meydana geldi. Mahmut Derviş idaresindeki tescilsiz motosikletin aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Derviş yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardında İslahiye Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA