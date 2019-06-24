Kooperatif üyelerinden Yılmaz ve yönetimine tam destek

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Başkan Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu oy birliği ile güven tazeledi.

Son yıllarda yaptığı başarılı çalışmaları ile Düzcelilerin takdirini kazanan, ciddi yatırımlar yaparak hem kooperatif ortaklarının hem de Düzce'ye katma değer kazandıran ve özellikle açtığı benzin istasyonu ile kamyon ve tır şoförlerinin beğenisini kazanan Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi Olağan Mail Genel Kurulu yapıldı. Kooperatif binasında yapılan mali genel kurulda kooperatifin mali tabloları ortaklara sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ise Başkan Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerin oy birliği ile güven tazeledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA