Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kentteki çalışmaları kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü, tepki çekecek sözlerin altına imza atarak "AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar" dedi.

AK Parti'nin İzmir Aday Zeybekci, Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü ve esnaf temsilcileri tarafından karşılandı. Toplantının son bölümünde, Kooperatif Başkanı Hünü tarafından Zeybekci'ye dua hediye edildi.

'ALLAH NAZARDAN KORUSUN'

Egedesonsöz'de yer alan habere göre; Zeybekci'nin konuşması sonrasında söz alan Hünü, "Kendisine layık değil ama Allah nazardan korusun diye bir Ayetel Kürsi hediye etmek istiyoruz. Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin" dedi.

Zeybekci de verilen hediye sonrasında, "İnşallah bunu da 1 Nisan'da belediyeye koyarız" diye konuştu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

"BİRİLERİ BAŞKA ŞEY ANLAR"

Diyalog sonrasında Hünü, "Ben belediye başkanından memnunum Allah da memnun etsin inşallah. Hepiniz de memnun olacaksınız. Bak AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar" ifadelerini kullandı.

Hünü'nün sözleri sonrasında Zeybekci, "Birileri başka şey anlar" dedi.

Hünü bu kez, "Anlasın, ne anlarsa anlasın" diye konuştu.