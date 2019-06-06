Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!

Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!

Antalya'da iki haftadır karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk, sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Vatandaşların ise şemsiye ile üstü örtülen cansız bedene aldırış etmeden denize girmeleri dikkat çekti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kişi plajda ölü olarak bulundu. Vatandaşların ise şemsiye ile üstü örtülen cansız bedene rağmen denize girmeleri dikkat çekti.

KARAVANDA KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki 29 numaralı plajda meydana geldi. Sabah görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi. Sağlık ekipleri 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin görünmemesi ve güneşe maruz kalmaması için etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı. Cesede rağmen tatilcilerin güneşlenmeye ve denize girmeye devam ettikleri görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kenan Öztürk'ün yakında karavanda kaldığı ve yaklaşık 20 gündür denize gelip gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (28)

  • MAHO DAYI:
    Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Ne yani oturup ağlayalım mı başında. Tabiki denize de girecekler. Belediye nalmı topluyor. Hemen reaksiyon gösterip ölüm raporunun tanzim edilmesine müteakip cesedi gömecek.
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  • FILOZOF:
    Akepeliler konustukca batiyorlar, birakin konussunlar.
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    DELİDİR AMA!: Havaya bak , havaya '' Bizim girdiğimiz yere ( VİP) herkes giremez !!!!!! Bir gün kibirden çatlayacaklar . . . . .
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